Sáenz inauguró la 7° edición de Potencia Salta

El gobernador Gustavo Sáenz dio la bienvenida a más de 1.100 emprendedores que desde hoy exponen en la cuarta edición de La feria Potencia en Capital y la séptima en la provincia.

En su discurso inaugural destacó la importancia de apoyar a los emprendedores locales, quienes son el motor del desarrollo provincial. "Gracias a los más de 1.100 emprendedores que hoy están aquí presentes. Gracias a todos por confiar en nosotros cuando dijimos vamos a darle la importancia que tienen aquellos que emprenden, aquellos que se esfuerzan, aquellos que con su talento quieren cumplir sus sueños y necesitaban la ayuda del Estado para hacerlos visibles", afirmó.

Sáenz resaltó la decisión de federalizar la feria, llevándola a municipios del interior como Cafayate, Orán y Tartagal, para que todos los salteños tengan la oportunidad de mostrar su trabajo. "Como reclamo a nivel nacional que nos traten igual a los que viven en el centro del país, yo tengo la obligación moral de darle esa posibilidad a todos y cada uno de los emprendedores y llevar esta feria al interior de la provincia", expresó.

A pesar del difícil contexto económico, el gobernador enfatizó el compromiso del gobierno de priorizar este tipo de iniciativas. "Entendemos que hoy lo que necesita Salta y sobre todo el país es generar trabajo, un trabajo genuino, de ustedes, que no le deben nada a nadie, que se lo ganan trabajando, esforzándose, capacitándose", señaló.

“Los emprendedores son los que miran para adelante, los que no se quedan esperando, los que sueñan y luchan por cumplirlo”, les dijo el Gobernador y los instó a que . confíen en sus potencialididades: “Cumplan sus metas; hay obstáculos pero los sueños se alcanzan con esfuerzo y compromiso”, les dijo.

Para finalizar, expresó que Salta es un “gigante dormido que ha empezado a despertar y allí están estos más de 1.100 emprendedores de Potencia Salta”.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Ricardo Villada, también participó de la inauguración, recordando que la visión de crear Potencia nació del propio gobernador. "Hoy hay más de 1.100 emprendedores, de los cuales 400 son del interior de la provincia. Y esto realmente hay que aplaudir. Muchos de ellos son de comunidades originarias. Se cumplió lo que usted quería, gobernador", expresó.

Luego del acto oficial, el Gobernador junto a las autoridades recorrió los distintos stands y dialogó con los emprendedores quienes les contaron sobre sus emprendimientos.

La séptima edición de Potencia Salta está organizada en conjunto con Livingroom y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad.

La feria tiene más de 120 food trucks, espacios de juegos y shows en vivo para que disfrute toda la familia.

La entrada es libre y gratuita, y el estacionamiento está a cargo de la Fundación HOPE, que recibirá lo recaudado a través de un bono contribución.

También participaron de la inauguración, los secretarios de Seguridad, Nicolás Avellaneda; de Participación Ciudadana, Iván Mizzau; de Cultura, Diego Ashur; el subsecretario de Recursos Humanos del Gobierno, Matías Albrecht; el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, entre otras autoridades.