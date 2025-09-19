Un incendio forestal de gran magnitud en el campo militar afectó 90 hectáreas
Ocurrió durante la tarde de este jueves dentro del predio del Ejército Argentino ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta, camino a San Lorenzo.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
Las llamas afectaron alrededor de 90 hectáreas de pastizales y sectores de bosque nativo.
Una rápida intervención de Brigadistas y Bomberos Voluntarios controló el fuego y evitó daños mayores.
No se registraron daños a viviendas ni personas heridas.
El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilches, confirmó que el fuego fue extinguido alrededor de las 18 horas.
Las condiciones meteorológicas complicaron la situación, pero no se necesitaron más recursos.
Todavía no se determinó el origen del incendio y es materia de investigación.