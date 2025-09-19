 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un incendio forestal de gran magnitud en el campo militar afectó 90 hectáreas

Ocurrió durante la tarde de este jueves dentro del predio del Ejército Argentino ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta, camino a San Lorenzo.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

Las llamas afectaron alrededor de 90 hectáreas de pastizales y sectores de bosque nativo. 

Una rápida intervención de Brigadistas y Bomberos Voluntarios controló el fuego y evitó daños mayores. 

No se registraron daños a viviendas ni personas heridas. 

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilches, confirmó que el fuego fue extinguido alrededor de las 18 horas. 

Las condiciones meteorológicas complicaron la situación, pero no se necesitaron más recursos.

Todavía no se determinó el origen del incendio y es materia de investigación. 

 

