Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Barrio Fraternidad: Encontraron a Fabiola Álvarez en perfecto estado de salud

La joven de 21 años, con retraso madurativo severo, estaba en compañía de un hombre, quien al advertir que la Policía la estaba buscando, escapó corriendo.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

Fue localizada en inmediaciones de un comercio en barrio San Benito, muy cerca de su domicilio ubicado en barrio Fraternidad, zona sudeste de la capital. 

Su ausencia fue descubierta por una hermana que había llegado a su casa anoche alrededor de las 20:00. Los familiares confirmaron que la joven presenta retraso madurativo grave. 

La denuncia fue radicada hoy a las 3:00 de la madrugada, inmediatamente comenzó un operativo de búsqueda que finalizó hoy a las 10:20. 

Estaba cerca de un local comercial en la avenida Discépolo de Barrio San Benito, con un hombre que salió corriendo cuando se dio cuenta que estaban buscando a la joven. 

Visualmente la mujer se encuentra en buen estado de salud, pero será revisada por un médico legal.

 

