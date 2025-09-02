Barrio Fraternidad: Encontraron a Fabiola Álvarez en perfecto estado de salud

Fue localizada en inmediaciones de un comercio en barrio San Benito, muy cerca de su domicilio ubicado en barrio Fraternidad, zona sudeste de la capital.

Su ausencia fue descubierta por una hermana que había llegado a su casa anoche alrededor de las 20:00. Los familiares confirmaron que la joven presenta retraso madurativo grave.

La denuncia fue radicada hoy a las 3:00 de la madrugada, inmediatamente comenzó un operativo de búsqueda que finalizó hoy a las 10:20.

Estaba cerca de un local comercial en la avenida Discépolo de Barrio San Benito, con un hombre que salió corriendo cuando se dio cuenta que estaban buscando a la joven.

Visualmente la mujer se encuentra en buen estado de salud, pero será revisada por un médico legal.