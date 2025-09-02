 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un grupo de 50 salteños inició el viaje hacia Tolar Grande para regresar en peregrinación

Los fieles caminarán más de 350 kilómetros hasta la Catedral Basílica de Salta para el encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro. El inicio formal de la marcha será el viernes 5 a la madrugada desde el corazón de la Puna salteña.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El trayecto es considerado uno de los más difíciles por su extensión y las dificultades del terreno. 

Los fieles están motivados por su fe y el deseo de encontrarse con los Santos Patronos. 

El grupo está formado por hombres y mujeres de diferentes edades y parroquias de la capital salteña. 

Esta tradición reafirma la devoción y el compromiso de los salteños con su fe.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO