Un grupo de 50 salteños inició el viaje hacia Tolar Grande para regresar en peregrinación

El trayecto es considerado uno de los más difíciles por su extensión y las dificultades del terreno.

Los fieles están motivados por su fe y el deseo de encontrarse con los Santos Patronos.

El grupo está formado por hombres y mujeres de diferentes edades y parroquias de la capital salteña.

Esta tradición reafirma la devoción y el compromiso de los salteños con su fe.