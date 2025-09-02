Un grupo de 50 salteños inició el viaje hacia Tolar Grande para regresar en peregrinación
Los fieles caminarán más de 350 kilómetros hasta la Catedral Basílica de Salta para el encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro. El inicio formal de la marcha será el viernes 5 a la madrugada desde el corazón de la Puna salteña.
Salta Hoy
02 / 09 / 2025
VER GALERÍA
El trayecto es considerado uno de los más difíciles por su extensión y las dificultades del terreno.
Los fieles están motivados por su fe y el deseo de encontrarse con los Santos Patronos.
El grupo está formado por hombres y mujeres de diferentes edades y parroquias de la capital salteña.
Esta tradición reafirma la devoción y el compromiso de los salteños con su fe.