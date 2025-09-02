Incendio en el basural cerca del barrio 23 de Agosto preocupó a los vecinos

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Este lugar, que acumula gran cantidad de basura, representa un grave riesgo ambiental y los vecinos exigen la intervención urgente de las autoridades provinciales y municipales.

Los habitantes de la zona denunciaron que es un vertedero ilegal y que la situación fue ignorada durante años.

Afortunadamente el incendio no afectó a las viviendas cercanas, pero la comunidad reclama acciones concretas para erradicar este problema.

Se vivieron momentos de tensión cuando las familias intentaban rescatar sus pertenencias y resguardar a los niños.