Incendio en el basural cerca del barrio 23 de Agosto preocupó a los vecinos
En principio temían que el fuego llegara a las viviendas. El basural está en las márgenes del río Arenales, a unos 100 metros abajo de la avenida Tavella.
Salta Hoy
02 / 09 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Este lugar, que acumula gran cantidad de basura, representa un grave riesgo ambiental y los vecinos exigen la intervención urgente de las autoridades provinciales y municipales.
Los habitantes de la zona denunciaron que es un vertedero ilegal y que la situación fue ignorada durante años.
Afortunadamente el incendio no afectó a las viviendas cercanas, pero la comunidad reclama acciones concretas para erradicar este problema.
Se vivieron momentos de tensión cuando las familias intentaban rescatar sus pertenencias y resguardar a los niños.