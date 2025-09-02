 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Incendio en el basural cerca del barrio 23 de Agosto preocupó a los vecinos

En principio temían que el fuego llegara a las viviendas. El basural está en las márgenes del río Arenales, a unos 100 metros abajo de la avenida Tavella.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Este lugar, que acumula gran cantidad de basura, representa un grave riesgo ambiental y los vecinos exigen la intervención urgente de las autoridades provinciales y municipales. 

Los habitantes de la zona denunciaron que es un vertedero ilegal y que la situación fue ignorada durante años. 

Afortunadamente el incendio no afectó a las viviendas cercanas, pero la comunidad reclama acciones concretas para erradicar este problema. 

Se vivieron momentos de tensión cuando las familias intentaban rescatar sus pertenencias y resguardar a los niños.

 

AM840

FM96.9

