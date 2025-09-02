Esta mañana se registró un accidente de motocicletas en la puerta del hospital San Bernardo

Un joven de 26 años, quien conducía un ciclomotor, intentó ingresar a la playa de estacionamiento, pero no se percató de una moto estacionada y colisionó con ella.

Afortunadamente, tanto el joven como la dueña de la otra moto, una mujer de 35 años, resultaron ilesos.

Solo hubo daños materiales en las motocicletas.

Este accidente recuerda la necesidad de tener mayor precaución en áreas de alta circulación como el ingreso a un hospital.