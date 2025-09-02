 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Esta mañana se registró un accidente de motocicletas en la puerta del hospital San Bernardo

A las 8:00 el conductor de una moto chocó con una moto estacionada. Los testigos quedaron sorprendidos por lo ocurrido.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

Un joven de 26 años, quien conducía un ciclomotor, intentó ingresar a la playa de estacionamiento, pero no se percató de una moto estacionada y colisionó con ella.

Afortunadamente, tanto el joven como la dueña de la otra moto, una mujer de 35 años, resultaron ilesos. 

Solo hubo daños materiales en las motocicletas. 

Este accidente recuerda la necesidad de tener mayor precaución en áreas de alta circulación como el ingreso a un hospital. 

 

AM840

FM96.9

