Caso Leonel Francia: Los vecinos también vieron las lesiones en el nene
Con la declaración de varios vecinos prosiguió el juicio seguido contra una mujer imputada por homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hijo de 11 años.
Salta Hoy
02 / 09 / 2025
El segundo testigo manifestó que la única vez que advirtió marcas de golpes en el niño en espalda, piernas y brazos, él siempre aducía que se había caído de la bicicleta.
Otra vecina expresó que la acusada trataba a su hijo como si fuera un hombre. Le daba trabajos propios de una persona mayor y lo insultaba y amenazaba.