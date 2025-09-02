 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso Leonel Francia: Los vecinos también vieron las lesiones en el nene

Con la declaración de varios vecinos prosiguió el juicio seguido contra una mujer imputada por homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hijo de 11 años.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

El segundo testigo manifestó que la única vez que advirtió marcas de golpes en el niño en espalda, piernas y brazos, él siempre aducía que se había caído de la bicicleta.

Otra vecina expresó que la acusada trataba a su hijo como si fuera un hombre. Le daba trabajos propios de una persona mayor y lo insultaba y amenazaba. 


 

AM840

FM96.9

