Caso Leonel Francia: Los vecinos también vieron las lesiones en el nene

El segundo testigo manifestó que la única vez que advirtió marcas de golpes en el niño en espalda, piernas y brazos, él siempre aducía que se había caído de la bicicleta.

Otra vecina expresó que la acusada trataba a su hijo como si fuera un hombre. Le daba trabajos propios de una persona mayor y lo insultaba y amenazaba.



