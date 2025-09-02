 imagen

15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gómez Naar: “La industria está en un impasse en medio de la crisis”

La Unión Industrial de Salta (UIS) anunció su adhesión al "Nuevo Contrato Productivo" impulsado por la Unión Industrial Argentina (UIA), una propuesta que busca consolidar una agenda federal y sustentable para el desarrollo del país.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

El presidente de la UIS, Eduardo Gómez Naar, participa en Córdoba de la firma junto a representantes industriales de todo el país.

Aseguró ser consciente de los problemas económicos actuales y la desaparición del crédito, con los inconvenientes en el mercado interno.

“Claro que vemos que estamos en medio de una crisis, pero necesitamos tener esperanza de que esto puede mejorar”, indicó Gómez Naar.

AM840

FM96.9

