Gómez Naar: “La industria está en un impasse en medio de la crisis”

El presidente de la UIS, Eduardo Gómez Naar, participa en Córdoba de la firma junto a representantes industriales de todo el país.

Aseguró ser consciente de los problemas económicos actuales y la desaparición del crédito, con los inconvenientes en el mercado interno.

“Claro que vemos que estamos en medio de una crisis, pero necesitamos tener esperanza de que esto puede mejorar”, indicó Gómez Naar.