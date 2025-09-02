Gómez Naar: “La industria está en un impasse en medio de la crisis”
La Unión Industrial de Salta (UIS) anunció su adhesión al "Nuevo Contrato Productivo" impulsado por la Unión Industrial Argentina (UIA), una propuesta que busca consolidar una agenda federal y sustentable para el desarrollo del país.
Salta Hoy
El presidente de la UIS, Eduardo Gómez Naar, participa en Córdoba de la firma junto a representantes industriales de todo el país.
Aseguró ser consciente de los problemas económicos actuales y la desaparición del crédito, con los inconvenientes en el mercado interno.
“Claro que vemos que estamos en medio de una crisis, pero necesitamos tener esperanza de que esto puede mejorar”, indicó Gómez Naar.