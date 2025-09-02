Cómo será la atención del comercio en el Milagro

En tanto, por el Día del Empleado de Comercio, que se festeja el 26 de septiembre, el descanso y feriado para los mercantiles se trasladará al lunes 29.

Así lo confirmó por Radio Salta, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria.

“Además de la baja en las ventas observamos la morosidad en el pago con la tarjeta de crédito”, dijo Herrera al hacer referencia a la situación económica del sector y de sus clientes.

Por otro lado mencionó al estado emocional general de los compradores, además “de la inercia por falta de plata observamos un gran desánimo en la gente”, indicó.