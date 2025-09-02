Ciudad del Milagro recibe esta semana al “Mercado en tu barrio”
El próximo jueves 4, de 11 a 16, se llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en el barrio Ciudad del Milagro, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Anasagasti y Gral. Juan Sánchez.
Salta Hoy
02 / 09 / 2025
Los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de productos a precios accesibles, con descuentos de hasta un 30%.
Habrá puestos de frutas, verduras, carne, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, barras de cereales, neumáticos, entre otros.
“La iniciativa busca contribuir a la economía familiar ofreciendo productos de calidad directamente de los productores y distribuidores, promoviendo el consumo local y el acceso a alimentos frescos a precios accesibles”, dijo Agostina Agolio, secretaria de Gobierno municipal.
Agolio indicó que si ese día llueve, se suspenderá el Mercado en tu barrio.