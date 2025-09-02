Ciudad del Milagro recibe esta semana al “Mercado en tu barrio”

Los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de productos a precios accesibles, con descuentos de hasta un 30%.

Habrá puestos de frutas, verduras, carne, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, barras de cereales, neumáticos, entre otros.

“La iniciativa busca contribuir a la economía familiar ofreciendo productos de calidad directamente de los productores y distribuidores, promoviendo el consumo local y el acceso a alimentos frescos a precios accesibles”, dijo Agostina Agolio, secretaria de Gobierno municipal.

Agolio indicó que si ese día llueve, se suspenderá el Mercado en tu barrio.