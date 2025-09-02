“La eliminación del Impuesto Automotor al transporte de Discapacidad es un respiro para nosotros”

La Municipalidad de Salta exime del pago del Impuesto a la Radicación de Automotores, al Servicio de Transporte Especial. La exención es por un año, del 100% y puede renovarse. Alcanza a los prestadores del traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos.

La exención beneficiará a los servicios que estén debidamente acreditados. Es decir que el vehículo que esté alcanzado por la exención, debe estar destinado en forma exclusiva y permanente a tal fin.

La medida municipal fue muy bien recibida por el sector, según dijo Anachuri.

Para iniciar el expediente es necesario presentar un formulario. El mismo se retira en las oficinas municipales o se puede descargar desde Trámites y Servicios en la web municipalidadsalta.gob.ar

“Para nosotros significará un ahorro de un millón 200 mil solamente en impuesto al automotor al año”, dijo Anachuri.

Finalmente recordó la crisis del sector que llevó al 30 por ciento de las empresas de transporte de discapacitados a cerrar sus puertas o cambiar de rubro.

“Además tenemos un atraso del pago de las obras sociales de 5 a 6 meses”, reclamó.