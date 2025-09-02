Este jueves 4 habrá un nuevo taller sobre perros potencialmente peligrosos
Salta Hoy
02 / 09 / 2025
La Municipalidad brindará un nuevo taller teórico-práctico sobre perros potencialmente peligrosos. Será en el marco de las actividades impulsadas por la Subsecretaría de Bienestar Animal y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.
La jornada será en el SUM del barrio El Tribuno, av. Roberto Romero 3.051, a las 10 hs; y estará a cargo de Pablo Díaz (médico veterinario) y de Marcelo Quiroga (adiestrador), e incluirá recursos audiovisuales, ejemplos prácticos y abordajes sobre:
– Agresividad y agresión
– Comunicación canina
– Señales de amenaza y calma
– Funcionalidad de las razas
– Prevención de accidentes
El objetivo de la jornada es brindar herramientas y conocimientos al público en general para comprender el comportamiento de perros de guarda o razas consideradas potencialmente peligrosas, fomentando así una tenencia más responsable y segura.
La actividad incluye una parte práctica que se realizará con perros del Centro de Adopciones, por lo que, por razones de seguridad y organización, no está permitido que los participantes concurran con sus propios animales.