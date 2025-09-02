Mañana cumple 25 años la residencia de Infectología del hospital Señor del Milagro

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Mañana cumple 25 años la residencia de Infectología del hospital Señor del Milagro

Es la única de esa especialidad en la provincia, habiendo formado 30 profesionales en diferentes cohortes. Habrá un acto, a las 11, en el auditorio del nosocomio.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

El hospital Señor del Milagro informa que, este miércoles 3 de septiembre, en el salón auditorio, se desarrollará un acto para celebrar los 25 años de la residencia de Infectología, única de esa especialidad en la provincia.

Durante el acto, que iniciará a las 11 horas, se realizará una reseña histórica, se entregarán menciones a quienes se formaron en esa institución sanitaria y se reconocerá la destacada labor de la médica Sonia Cabrera, impulsora de la especialidad en Salta.

A la fecha 30 residentes en 21 camadas han finalizado la especialidad en Infectología en ese nosocomio, destacando que se forjó como una de las más importantes del Noroeste Argentino.

Además, año tras año, los residentes han participado en congresos nacionales e internacionales, representando a las residencias de Infectología de NOA en los eventos de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Cabe destacar que, a fin de complementar la formación de los residentes, se realizaron distintos convenios con universidades del país y del extranjero para efectuar rotaciones en hospitales de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. En el exterior lo hacen en establecimientos de Brasil, Perú y España.

Asimismo, los residentes de Infectología han participado en trabajos de investigación sobre la vacuna del dengue y pruebas rápidas para el diagnóstico en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) avanzado, entre otras.

Por otra parte,  la actividad de promoción de salud, como en el Día Mundial de lucha contra el VIH, con testeos y consejería de VIH y enfermedades de transmisión sexual; actividades de concientización sobre el dengue en colaboración con la Universidad Nacional de Salta; asistencia a la población del interior con actividades extramuros; y campañas en territorio para hacer soporte en los brotes de dengue, salmonelosis y enfermedades emergentes y reemergentes como brote de sarampión, viruela del mono, COVID- 19, influenza, leishmaniasis, hantavirus, hepatitis A, etc.

