El Móvil del Registro Civil realizará un operativo en el CIC de Santa Cecilia

Septiembre dio inicio con la visita del Móvil del Registro Civil a distintos barrios de la ciudad. En este caso, este miércoles 3 al viernes 5 de septiembre, habrá un operativo de identificación en el Centro Integrador Comunitario de Santa Cecilia.

Los vecinos que necesiten realizar trámites de nuevos DNI, cambio de domicilio, actualizaciones de mayores y menores y pasaportes, podrán acercarse hasta el CIC ubicado en Manzana 7 Lote 1.

La atención iniciará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 13. Se darán 120 turnos. Quienes tengan alguna duda podrán comunicarse al 3872266201.