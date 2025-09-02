Sancionaron a un hombre que quemaba residuos en la ribera del río Arenale

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sancionaron a un hombre que quemaba residuos en la ribera del río Arenale

Personal de la Patrulla Ambiental se dirigió al barrio 23 de Agosto, ubicado en la zona sudeste de la ciudad, ante el llamado de los vecinos quienes denunciaron un incendio de chatarras y basura domiciliaria en cercanías a sus viviendas.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

La Municipalidad, a través de la Patrulla Ambiental, logró detectar in fraganti a un hombre que se encontraba quemando basura en la ribera del río Arenales, más precisamente en el barrio 23 de Agosto.

Juan Pablo Farfán, director de la Patrulla Ambiental, explicó que “mediante un llamado al 105 constatamos un foco ígneo en dicho lugar por lo que derivamos las actuaciones a los bomberos para poder sofocarlo”.

“A su vez, labramos el acta de infracción correspondiente a la persona que se encontraba quemando chatarras, residuos y basura que había sido arrojada en la orilla del río Arenales”, destacó el funcionario.

Los vecinos del barrio habían denunciado que una familia que acumula chatarras y residuos para comercializar, luego arroja los desechos en la ribera donde otras personas aprovechan para depositar sus residuos domiciliarios; generando un foco infeccioso que en esta ocasión fue incendiado.

 

