Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

India está interesada en la vitivinicultura salteña

Además de las posibilidades que ofrece la minería salteña, como proyectos vinculados al litio, oro, cobre, plata, zinc y tierras raras, el embajador de ese país en Argentina explora otras oportunidades de inversión. 

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos se reunió con el embajador de la República de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, para dialogar sobre las oportunidades de inversión de ese país en nuestra provincia.

Estuvo presente el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán, impulsor de este encuentro, acompañado por la coordinadora del área, Paz Ibáñez.

Kumar hizo hincapié en las posibilidades que ofrece su país a Salta, teniendo cerca de mil millones de habitantes. Se mostró interesado en indagar sobre proyectos litíferos que estén captando inversiones para concretar segundas o terceras fases.

Durante el encuentro valoraron el trabajo que realiza el Gobierno de Salta con las comunidades de la Puna, que sostienen la licencia social de sus pobladores. También se explicó el sistema jurídico de la Provincia en materia minera, con un Juzgado de Minas independiente.

Asimismo, se revisaron los resultados de exploraciones y proyectos de otros minerales como boratos, plomo, zinc, tierras raras, etc.

Se valoró la producción vitivinícola de los Valles Calchaquíes, que por la intensidad de exposición solar, da un sabor a los vinos que es único en el mundo. Y también el poroto pallares del cual ese país ya es consumidor.

“Nos interesa especialmente que una delegación de Salta pueda participar en nuestras ferias, para poder ofrecer a nuestros empresarios la diversidad de producción que tienen”, expresó el diplomático.

De los Ríos agradeció la invitación y mostró el interés de la provincia en la industria farmacéutica y en la tecnología que ese país puede aportar.

AM840

FM96.9

