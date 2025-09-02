 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Guillermo Francos, "La filtración de audios forma parte de una operación política”

El Jefe de Gabinete se refirió a las escuchas en Diputados, las cuales calificó como “una práctica inadmisible”.

Argentina

02 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “forman parte de una operación política” ante la proximidad de las elecciones bonaerenses.

“Estos hechos forman parte de una operación política en las semanas previas a las elecciones”, afirmó Francos a través de sus redes sociales.

El funcionario se refirió a la filtración de un nuevo audio que involucraría al presidente de esa Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que Francos calificó como “una práctica inadmisible”.

“Como Gobierno, seguiremos trabajando en la agenda de transformación que votaron los argentinos y no vamos a permitir que maniobras basadas en espionaje ilegal intenten condicionar el rumbo que el país necesita”, reafirmó.

X de Guillermo Francos
En tanto, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, señaló que “la difusión de audios grabados ilegalmente es un ataque directo a las instituciones y al mandato popular. Estas operaciones buscan desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente, pero lo único que logran es dejar en claro el miedo al cambio”.

Y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de “seguir adelante”, ya que la Argentina “del futuro” se construye “con transparencia y coraje, no con trampas de los que quieren volver al poder de privilegios”.


El fiscal Carlos Stornelli dispuso hoy que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO