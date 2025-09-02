El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “forman parte de una operación política” ante la proximidad de las elecciones bonaerenses.

“Estos hechos forman parte de una operación política en las semanas previas a las elecciones”, afirmó Francos a través de sus redes sociales.

El funcionario se refirió a la filtración de un nuevo audio que involucraría al presidente de esa Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que Francos calificó como “una práctica inadmisible”.

“Como Gobierno, seguiremos trabajando en la agenda de transformación que votaron los argentinos y no vamos a permitir que maniobras basadas en espionaje ilegal intenten condicionar el rumbo que el país necesita”, reafirmó.

X de Guillermo Francos

En tanto, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, señaló que “la difusión de audios grabados ilegalmente es un ataque directo a las instituciones y al mandato popular. Estas operaciones buscan desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente, pero lo único que logran es dejar en claro el miedo al cambio”.

Y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de “seguir adelante”, ya que la Argentina “del futuro” se construye “con transparencia y coraje, no con trampas de los que quieren volver al poder de privilegios”.



El fiscal Carlos Stornelli dispuso hoy que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.