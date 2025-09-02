Mejoras viales: avanza la reconstrucción de la calzada en la calle Corrientes al 800

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad continúa con las obras en la calle Corrientes al 800, más precisamente entre Ituzaingó y Pellegrini, donde presentaba severos daños que dificultaban la normal circulación vehicular.

El mencionado sector se encontraba en mal estado producto del uso, las filtraciones de agua y de las raíces de los árboles que fueron generando roturas y levantamientos de las placas de hormigón.

Ante esta situación, se procedió primero a efectuar la poda de los árboles y de las raíces que habían levantado las placas en cuestión; posteriormente se avanzó con la demolición de las mismas para poder preparar el paquete estructural mediante enripiado y nivelado.

Una vez preparada la base se podrá iniciar con la colocación del nuevo hormigón, que demandará alrededor de 20 días de fraguado para su habilitación.

La calle Corrientes al 800 es una de las arterias más utilizadas en el macrocentro para quienes buscan llegar al microcentro y conectarse con las zonas oeste y norte de la ciudad

Es importante destacar que, mientras se desarrolla la obra, el tránsito se encuentra totalmente cortado por lo que se solicita a los conductores respetar las señalizaciones y utilizar vías alternativas.