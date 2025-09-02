Agrimensores de todo el país se reunirán en Salta

El Gobierno provincial participará en la III Reunión Anual de Junta de Gobierno 2025 de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA) que se desarrollará en la ciudad de Salta, este jueves y viernes, para intercambiar experiencias y proyectar el futuro del sector. El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, destacó la decisión de la dirigencia del sector a nivel nacional y local para promocionar el ejercicio de la profesión.

Las actividades se desarrollarán en el Copaipa (Zuviría 291) de manera presencial y por zoom: la apertura se realizará el jueves, a partir de las 10.30. Representantes de colegios y asociaciones de todo el país intercambiarán experiencias, escenario en el que la Asociación de Agrimensores de Salta y la Universidad Católica de Salta (UCASAL) firmarán un convenio para incorporar la carrera de Ingeniería en Agrimensura, con título intermedio de Topógrafo Universitario.

El presidente de FADA, Jorge Soria, indicó que con este encuentro Salta se posicionará como epicentro de un debate estratégico para el futuro de la agrimensura en Argentina, en un contexto de creciente necesidad de profesionales formados para acompañar los procesos de planificación, ordenamiento y gestión territorial en todo el país.