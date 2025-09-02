Agrimensores de todo el país se reunirán en Salta

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Agrimensores de todo el país se reunirán en Salta

El Gobierno participará en las reuniones en las que se intercambiarán experiencias y se proyectará el futuro de la profesión.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

El Gobierno provincial participará en la III Reunión Anual de Junta de Gobierno 2025 de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA) que se desarrollará en la ciudad de Salta, este jueves y viernes, para intercambiar experiencias y proyectar el futuro del sector. El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, destacó la decisión de la dirigencia del sector a nivel nacional y local para promocionar el ejercicio de la profesión.

Las actividades se desarrollarán en el Copaipa (Zuviría 291) de manera presencial y por zoom: la apertura se realizará el jueves, a partir de las 10.30. Representantes de colegios y asociaciones de todo el país intercambiarán experiencias, escenario en el que la Asociación de Agrimensores de Salta y la Universidad Católica de Salta (UCASAL) firmarán un convenio para incorporar la carrera de Ingeniería en Agrimensura, con título intermedio de Topógrafo Universitario.  

El presidente de FADA, Jorge Soria, indicó que con este encuentro Salta se posicionará como epicentro de un debate estratégico para el futuro de la agrimensura en Argentina, en un contexto de creciente necesidad de profesionales formados para acompañar los procesos de planificación, ordenamiento y gestión territorial en todo el país.

AM840

FM96.9

