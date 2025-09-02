Alerta Internacional: La OMS exige retirar de circulación 6 lotes de Fentanilo

A través de la Alerta 4/2025, el organismo internacional advirtió que "la información de que dispone actualmente la OMS indica que varios lotes de fentanilo HLB están contaminados y, por lo tanto, deben retirarse en la Argentina". Luego agregaron que “dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la Anmat --Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica--, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral” fabricado por esos laboratorios después de febrero de 2022, ya que “podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes”.

La OMS recordó que en mayo había constatado “la existencia de informes relativos a un brote mortal de infecciones bacterianas en la Argentina vinculado a un lote de fentanilo HLB inyectable (lote 31202) contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a los antimicrobianos”. También señalaron que “no puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”, en relación a un posible desvío de los lotes al mercado informal.