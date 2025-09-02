ANMAT aprobó las primeras gotas que corrigen la presbicia

Este avance podría representar un "cambio radical" para quienes sufren la pérdida gradual de la visión cercana.

Se trata de un medicamento a base de pilocarpina al 1.25% que requiere una sola aplicación diaria.

Ese uso permite recuperar la visión cercana durante un lapso que va entre 6 y 8 horas, sin necesidad de anteojos ni intervenciones quirúrgicas. Su efecto comienza a los 30 minutos de aplicarse el colirio.

La aplicación reduce el tamaño de la pupila, generando un “efecto estenopeico” que amplía la profundidad de campo visual, y además estimula el músculo ciliar, ayudando al cristalino a enfocar con mayor facilidad los objetos cercanos.

Si bien no reemplaza en todos los casos a los anteojos, puede reducir significativamente su uso y mejorar la calidad de vida visual, decisión que debe ser evaluada por el paciente tras la consullta al oftalmólogo.

De venta bajo receta, el precio de las gotas Nearlea asciende a 29.000 pesos.

Según los desarrolladores de las gotas, los posibles efectos adversos -leves y pasajeros- incluyen visión borrosa al comienzo, enrojecimiento ocular y dolor de cabeza.

A raíz de ello es que se recomienda precaución con su uso al momento de manejar de noche, ya que podría dificultar la visión en condiciones de baja luminosidad.