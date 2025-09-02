El Gobierno paraguayo decretaría feriado si la selección clasifica al Mundial 2026

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Gobierno paraguayo decretaría feriado si la selección clasifica al Mundial 2026

La última vez que el seleccionado de Paraguay jugó una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, con otro argentino como entrenador: Gerardo Martino

Deportes

02 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que podría declarar feriado nacional este viernes en caso de que la selección dirigida por Gustavo Alfaro logre la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras 16 años de ausencia.

La medida se ampara en una ley recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, que habilita al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres feriados adicionales por año para fomentar el turismo, la economía o celebrar eventos especiales.

“Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa”, anticipó Peña, quien consideró que el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo amerita una celebración colectiva.

Paraguay enfrentará a Ecuador este jueves en Asunción, desde las 20:00 (hora local), en un partido clave por las Eliminatorias.

Un empate le bastará para asegurar el boleto, aunque también podría clasificar con una derrota si se combinan otros resultados. La última participación paraguaya en un Mundial fue en Sudáfrica 2010.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO