Los municipios de La Viña y Coronel Moldes firmaron convenios para ejecutar obras públicas

Dos convenios firmaron el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, con los intendentes de La Viña, Elizabeth Sánchez, y de Coronel Moldes, Omar Carrasco, para la ejecución de dos obras importantes para los vecinos de ambos municipios. En la reunión participaron los legisladores departamentales, el diputado Esteban Amat y el senador Jorge Soto.



El proyecto para Coronel Moldes es construir una red de baja tensión para el suministro de energía eléctrica a 188 lotes en Puerta de Díaz. Se trata de una primera etapa para la que se presupuestó un monto de $267.929.412,35 para la obra que optimizará la calidad de vida de los beneficiarios.



Está prevista la instalación de una red aérea de baja tensión, por aproximadamente 2.700 metros, la que estará montada sobre postes de 7,5 metros, siguiendo los requerimientos de Edesa. En las otras etapas se realizará el cruce de camino con la línea de media tensión de 13,2 v, se construirá un centro de transformación y la línea de alumbrado público.

En La Viña se realizará una obra hídrica: se construirá un muro en el canal pluvial oeste que permitirá la evacuación del agua que se genera en tierras altas y escurren hacia el sureste del pueblo y que por los desniveles se concentran en ese canal.



Tanto los intendentes, como los legisladores por el Departamento La Viña, volvieron a destacar la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de federalizar la ejecución de la obra pública en Salta, en beneficio de la gente.