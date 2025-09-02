Los municipios de La Viña y Coronel Moldes firmaron convenios para ejecutar obras públicas

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Los municipios de La Viña y Coronel Moldes firmaron convenios para ejecutar obras públicas

En la primera localidad se realizará una obra hídrica y en el otro una eléctrica. El ministro Sergio Camacho se reunió con ambos intendentes y los legisladores departamentales.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

Dos convenios firmaron el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, con los intendentes de La Viña, Elizabeth Sánchez, y de Coronel Moldes, Omar Carrasco, para la ejecución de dos obras importantes para los vecinos de ambos municipios. En la reunión participaron los legisladores departamentales, el diputado Esteban Amat y el senador Jorge Soto.
 
El proyecto para Coronel Moldes es construir una red de baja tensión para el suministro de energía eléctrica a 188 lotes en Puerta de Díaz. Se trata de una primera etapa para la que se presupuestó un monto de $267.929.412,35 para la obra que optimizará la calidad de vida de los beneficiarios.
 
Está prevista la instalación de una red aérea de baja tensión, por aproximadamente 2.700 metros, la que estará montada sobre postes de 7,5 metros, siguiendo los requerimientos de Edesa. En las otras etapas se realizará el cruce de camino con la línea de media tensión de 13,2 v, se construirá un centro de transformación y la línea de alumbrado público.

En La Viña se realizará una obra hídrica: se construirá un muro en el canal pluvial oeste que permitirá la evacuación del agua que se genera en tierras altas y escurren hacia el sureste del pueblo y que por los desniveles se concentran en ese canal.
 
Tanto los intendentes, como los legisladores por el Departamento La Viña, volvieron a destacar la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de federalizar la ejecución de la obra pública en Salta, en beneficio de la gente.

