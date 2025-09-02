Salta es sede del 2º Encuentro Nacional de Bodas Destino Argentina

El 2º Encuentro Nacional de Bodas Destino Argentina inició hoy con un acto inaugural que se llevó adelante en el hotel Sheraton y estuvo encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia y el ministro de Producción y Desarrollo Martín de Los Ríos, junto a referentes turísticos de la Provincia y organizadores del encuentro.

Organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Bureau de Convenciones de Salta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, el encuentro reúne a más de 120 organizadores de bodas, destinos sede, proveedores y referentes de todo el país y del exterior, con el objetivo de promover, consolidar, profesionalizar y posicionar a la Argentina como destino ideal para bodas de destino.

En este marco, la ministra Manuela Arancibia subrayó que “para Salta es un orgullo ser anfitriona de un encuentro que abre nuevas oportunidades en el turismo. Las bodas destino representan un segmento en crecimiento, capaz de diversificar la oferta provincial y de generar un impacto positivo en nuestra economía y en la promoción de la Argentina como país anfitrión de experiencias únicas”.

Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, destacó que “el turismo es una de las principales capacidades productivas de nuestra provincia y, al mismo tiempo, una herramienta estratégica para el desarrollo. Este tipo de encuentros nos permiten potenciar el trabajo articulado entre sectores, diversificar la economía y proyectar a Salta al mundo con propuestas innovadoras”.

En tanto, el presidente del Salta Convention Bureau, Patricio Barbarán, celebró la realización del Encuentro en la provincia y señaló que “la capacitación y la planificación estratégica son claves para seguir posicionando a la Argentina y a Salta en el mapa internacional de bodas de destino. La articulación entre el sector público y privado es lo que hace posible generar estas oportunidades que fortalecen al turismo y a toda la cadena de valor vinculada”.

Durante la primera jornada, las actividades continúan en el Hotel Sheraton con distintas disertaciones y culminan con un recorrido por las calles históricas de la ciudad de Salta. Mañana la agenda se traslada a Cafayate, con la visita a los paisajes imponentes de los Valles Calchaquíes y capacitaciones en el Centro de Convenciones Cafayate. El último día, los participantes realizarán inspecciones de sitio en venues destacados como Altalaluna, Patios de Cafayate, Bodega Piatelli y House of Jasmines, entre otros espacios icónicos para bodas de destino.

El encuentro ofrece también la posibilidad de capacitarse con grandes referentes internacionales de la industria como Bárbara Diez, Roberto Cohen, Mario Ayala, Patricia Vaks, Emora Franco, Martín Palonsky y Juan Lucas Dapena, además de generar espacios de networking, y conocer la oferta de los principales destinos de bodas del país.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Provincia refuerza su compromiso con la innovación y la diversificación de la oferta turística, consolidando a Salta como sede estratégica para el desarrollo de nuevos segmentos que potencian la proyección internacional de la provincia.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes también el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf; la presidente de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, Lía Rivella; el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta, Diego Patrón Costas; la presidente del Centro de Convenciones de Salta, Andrea Pieve; el vicepresidente del Salta Convention Bureau, Daniel Astorga; el coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, el secretario de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Freddy Soria, y el director de Turismo de Reuniones, Carlos Riobó.