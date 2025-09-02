La Policía trabajó en un siniestro vial con víctima fatal en Pichanal

Pasadas las 13 horas, personal del Distrito de Prevención 8 tomó conocimiento de un siniestro vial en avenida Tucumán de Pichanal. De inmediato se desplazaron los recursos, constatando la presencia de un auto y un colectivo siniestrados.

Profesionales de la salud asistieron a las personas lesionadas y las trasladaron al hospital. Posteriormente, desde el nosocomio se informó el fallecimiento de un joven.

Bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Pichanal, personal de Criminalística documentó la escena, a fin de establecer la mecánica del siniestro.