La Policía trabajó en un siniestro vial con víctima fatal en Pichanal
Ocurrió esta tarde sobre avenida Tucumán, donde, por causas que se investigan, un joven perdió la vida. Los vehículos involucrados son un auto y un colectivo. Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.
Salta Hoy
02 / 09 / 2025
Pasadas las 13 horas, personal del Distrito de Prevención 8 tomó conocimiento de un siniestro vial en avenida Tucumán de Pichanal. De inmediato se desplazaron los recursos, constatando la presencia de un auto y un colectivo siniestrados.
Profesionales de la salud asistieron a las personas lesionadas y las trasladaron al hospital. Posteriormente, desde el nosocomio se informó el fallecimiento de un joven.
Bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Pichanal, personal de Criminalística documentó la escena, a fin de establecer la mecánica del siniestro.