Intentaban pasar el río Bermejo en jangadas con cocaína, hojas de coca y cigarrillos

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Intentaban pasar el río Bermejo en jangadas con cocaína, hojas de coca y cigarrillos

Los procedimientos se realizarón mediante la utilización del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT). En el primero, los uniformados advirtieron que un grupo de personas transportaban ilegalmente 127 bultos, que contenían 2.000 kilos del vegetal y 27.000 paquetes de cigarrillos. Minutos más tarde, los funcionarios llevaron a cabo otro operativo y constataron el traslado de 7 kilos 284 gramos de cocaína, 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

Ayer, en horas de la tarde, el personal de la Sección “28 de Julio” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” realizaba patrullajes pedestres, con colaboración de los efectivos de la Unidad de Aviación “Orán”, por inmediaciones al río Bermejo.

Los gendarmes advirtieron movimientos extraños en el cauce del río y constataron que un grupo de personas trasladaban bultos a bordo de jangadas (balsas hecha de troncos de madera), quienes al percatarse de la presencia de los uniformados se despojaron de la carga y emprendieron una huida, nadando hacia el margen contrario.

Al asegurar la zona y la carga, los funcionarios con el apoyo del personal de las Unidades de Reconocimientos “Santiago del Estero” y “Mosconi” trasladaron el procedimiento hacia el asiento de la Subunidad, donde realizaron la apertura de 127 bultos y descubrieron 2.000 kilos de hojas de coca como así también 27.000 paquetes de cigarrillos.

Media hora más tarde, los efectivos del mismo Escuadrón llevaron a cabo un operativo con las mismas características, que tuvo como resultado el decomiso de un** total de 7 kilos 284 gramos de cocaína** (distribuidos en siete ladrillos envueltos en nylon amarillo), 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos.

Por último, los uniformados informaron el hallazgo de los elementos a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, la cual autorizó el labrado de las actuaciones y el secuestro de la droga al igual que la mercadería ilegal, en infracción a las Leyes N° 23.737 "Estupefaciente" y N° 22.415 “Código Aduanero”.

NOMBRE RAREIO