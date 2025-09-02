Se firmó un convenio a beneficio de los niños con tratamiento oncológico

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se firmó un convenio a beneficio de los niños con tratamiento oncológico

El acuerdo se rubricó entre el Hospital Materno Infantil y la Fundación HOPe para realizar acciones conjuntas, no solo en lo asistencial, sino también en lo social y lo emocional.

Salta Hoy

02 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El hospital Materno Infantil (HPMI) y la Fundación HOPe firmaron un Convenio Marco de Cooperación que formaliza y fortalece el trabajo articulado que ambas instituciones realizan hace años en beneficio de los niños, adolescentes y sus familias en tratamientos oncológicos.  

El convenio establece la realización de acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo en lo asistencial, sino también en lo social y emocional.

Entre los compromisos asumidos, la Fundación HOPe pondrá a disposición su equipo psicosocial, brindará alojamiento para pacientes y cuidadores, y colaborará en la organización y difusión de actividades.

Asimismo, el HPMI garantizará la continuidad del cuidado nutricional de los pacientes hospedados en la fundación, compartirá campañas y facilitará espacios hospitalarios para el desarrollo de iniciativas conjuntas.

En este marco, el equipo del HPMI recorrió las instalaciones de la Fundación, conociendo los espacios donde padres e hijos se hospedan, así como aquellos destinados a actividades lúdicas, recreativas y otras propuestas diseñadas para brindar contención, bienestar y momentos de alivio durante el tratamiento. También visitaron la obra donde se construye un salón de usos múltiples, pensado para ampliar las actividades y el acompañamiento a las familias.

De la firma del convenio participaron el gerente del HPMI, Esteban Rusinek; el director de Gestión de Pacientes, Javier Farfán; la directora de Gestión Pediátrica, Andrea Ávila; y la jefa de Oncohematología y Cuidados Paliativos, Mónica Mazza. En representación de la Fundación HOPe estuvieron presentes su presidenta, Guadalupe Colque; la responsable de eventos, Mónica Ferro; y la psicóloga Agustina Villar.

