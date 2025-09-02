Se firmó un convenio a beneficio de los niños con tratamiento oncológico

El hospital Materno Infantil (HPMI) y la Fundación HOPe firmaron un Convenio Marco de Cooperación que formaliza y fortalece el trabajo articulado que ambas instituciones realizan hace años en beneficio de los niños, adolescentes y sus familias en tratamientos oncológicos.

El convenio establece la realización de acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo en lo asistencial, sino también en lo social y emocional.

Entre los compromisos asumidos, la Fundación HOPe pondrá a disposición su equipo psicosocial, brindará alojamiento para pacientes y cuidadores, y colaborará en la organización y difusión de actividades.

Asimismo, el HPMI garantizará la continuidad del cuidado nutricional de los pacientes hospedados en la fundación, compartirá campañas y facilitará espacios hospitalarios para el desarrollo de iniciativas conjuntas.

En este marco, el equipo del HPMI recorrió las instalaciones de la Fundación, conociendo los espacios donde padres e hijos se hospedan, así como aquellos destinados a actividades lúdicas, recreativas y otras propuestas diseñadas para brindar contención, bienestar y momentos de alivio durante el tratamiento. También visitaron la obra donde se construye un salón de usos múltiples, pensado para ampliar las actividades y el acompañamiento a las familias.

De la firma del convenio participaron el gerente del HPMI, Esteban Rusinek; el director de Gestión de Pacientes, Javier Farfán; la directora de Gestión Pediátrica, Andrea Ávila; y la jefa de Oncohematología y Cuidados Paliativos, Mónica Mazza. En representación de la Fundación HOPe estuvieron presentes su presidenta, Guadalupe Colque; la responsable de eventos, Mónica Ferro; y la psicóloga Agustina Villar.