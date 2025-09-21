Salta será sede de la Olimpíada de Robótica Educativa este domingo

Este domingo 21 de septiembre, el Distrito Cultural Dino Saluzzi se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica en Salta, al recibir la Olimpíada de Robótica Educativa, un evento abierto y gratuito que se desarrollará de 10 a 19 horas con motivo del Día del Estudiante.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Salta junto al Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA), reunirá a estudiantes y público general para disfrutar de demostraciones de robots que juegan al ping-pong, competencias de “Soccer de Robots” y pruebas de “Rescue Line”, entre otras experiencias interactivas.

Los equipos salteños que representarán a la provincia en la instancia nacional de la World Robot Olympiad (WRO) Argentina, en Misiones, mostrarán los desafíos con los que competirán, permitiendo que los visitantes conozcan de primera mano el nivel de preparación y creatividad de los participantes locales.

Además, los asistentes podrán interactuar con robots equipados con tecnologías avanzadas, como cámaras de reconocimiento de imágenes capaces de identificar objetos en tiempo real, acercando la robótica y la innovación tecnológica a toda la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la Olimpíada de Robótica invita a estudiantes, familias y curiosos a vivir una jornada de aprendizaje