Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta será sede de la Olimpíada de Robótica Educativa este domingo

Con entrada libre y gratuita se desarrollará de 10 a 19 horas con motivo del Día del Estudiante en el Distrito Cultural Dino Saluzzi.

21 / 09 / 2025

 

Este domingo 21 de septiembre, el Distrito Cultural Dino Saluzzi se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica en Salta, al recibir la Olimpíada de Robótica Educativa, un evento abierto y gratuito que se desarrollará de 10 a 19 horas con motivo del Día del Estudiante.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Salta junto al Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA), reunirá a estudiantes y público general para disfrutar de demostraciones de robots que juegan al ping-pong, competencias de “Soccer de Robots” y pruebas de “Rescue Line”, entre otras experiencias interactivas.

Los equipos salteños que representarán a la provincia en la instancia nacional de la World Robot Olympiad (WRO) Argentina, en Misiones, mostrarán los desafíos con los que competirán, permitiendo que los visitantes conozcan de primera mano el nivel de preparación y creatividad de los participantes locales.

Además, los asistentes podrán interactuar con robots equipados con tecnologías avanzadas, como cámaras de reconocimiento de imágenes capaces de identificar objetos en tiempo real, acercando la robótica y la innovación tecnológica a toda la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la Olimpíada de Robótica invita a estudiantes, familias y curiosos a vivir una jornada de aprendizaje

