Argentina quedó eliminada del Mundial de vóley tras caer ante Italia

La Selección Argentina de vóley se despidió del Mundial que se disputa en Filipinas luego de perder por 3-0 ante la actual campeona del mundo, Italia, en los octavos de final. El partido, disputado en el Mall of Asia Arena de Pásay, tuvo parciales de 23-25, 20-25 y 22-25, con Luciano Vicentín como máximo anotador del equipo nacional, con 15 puntos.

El resultado marcó el fin de un ciclo para el entrenador Marcelo Méndez, quien anunció que este encuentro fue su último al frente de la Albiceleste. Durante su gestión, el técnico condujo al equipo a logros destacados, entre ellos la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consolidando al vóley argentino en la escena internacional.

Argentina había llegado a esta instancia con un desempeño impecable en la fase de grupos, donde venció 3-2 a Finlandia, 3-1 a Corea del Sur y 3-2 a Francia, bicampeón olímpico, asegurando el primer puesto del grupo y dejando fuera del torneo a uno de los favoritos.

El equipo albiceleste mostró un juego intenso y combativo, pero no pudo superar a la solidez y experiencia del conjunto italiano, que se impuso con claridad y selló la eliminación argentina del torneo.