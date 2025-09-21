Franco Colapinto quedó último en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, marcada por un choque con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que comprometió su desempeño. El incidente le hizo perder alrededor de 12 segundos, a lo que se sumó un alerón dañado desde el inicio de la carrera.

“Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos, pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”, reconoció Colapinto, expresando la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Bakú.

A pesar de las dificultades, el argentino destacó que logró avanzar en la pista y mantenerse competitivo: “Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló, mostrando su compromiso de seguir mejorando pese a los contratiempos.

Con la vista puesta en el próximo Gran Premio en Singapur, Colapinto confió en que las condiciones del circuito puedan favorecerlo: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”.

Más allá de los resultados adversos, el piloto resaltó sus progresos personales en la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”, concluyó