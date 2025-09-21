 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Franco Colapinto quedó último en el Gran Premio de Azerbaiyán

El incidente con Alex Albon le hizo perder alrededor de 12 segundos, a lo que se sumó un alerón dañado desde el inicio de la carrera.

Deportes

21 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, marcada por un choque con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que comprometió su desempeño. El incidente le hizo perder alrededor de 12 segundos, a lo que se sumó un alerón dañado desde el inicio de la carrera.

“Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos, pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”, reconoció Colapinto, expresando la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Bakú.

A pesar de las dificultades, el argentino destacó que logró avanzar en la pista y mantenerse competitivo: “Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló, mostrando su compromiso de seguir mejorando pese a los contratiempos.

Con la vista puesta en el próximo Gran Premio en Singapur, Colapinto confió en que las condiciones del circuito puedan favorecerlo: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”.

Más allá de los resultados adversos, el piloto resaltó sus progresos personales en la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”, concluyó

