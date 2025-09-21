 imagen

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Javier Milei presentará su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena

El evento será libre y gratuito, y los interesados ya pueden reservar sus entradas a través de un enlace compartido por el mandatario en su cuenta de X.

El presidente Javier Milei anunció que el próximo lunes 6 de octubre realizará la presentación de su nuevo libro, “La construcción del milagro”, en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores. El evento será libre y gratuito, y los interesados ya pueden reservar sus entradas a través de un enlace compartido por el mandatario en su cuenta de X.

La obra, publicada por la editorial Hojas del Sur, consta de 576 páginas y busca exponer los fundamentos de las decisiones de la administración de Milei desde su asunción el 10 de diciembre de 2023. Según el presidente, el libro detalla su programa económico, calificado por él como “el milagro argentino” en el plano internacional.

El lanzamiento se produce tras el cambio de editorial, luego de que Planeta retirara ejemplares de la edición española de “El camino del libertario” por incluir datos biográficos cuestionados del mandatario. Hojas del Sur será ahora la encargada de la publicación, y forma parte de los organizadores del evento “La Derecha Fest” en Buenos Aires.

El libro estará disponible a un costo de $32.000, o $25.600 si se abona en efectivo, y sigue la línea de presentaciones previas del mandatario, como la realizada en mayo de 2022 en el Luna Park para “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, donde Milei combinó exposición y show musical

