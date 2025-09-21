 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón se prepara para la elección de ‘La ÑUSTA 2025’

La jornada se desarrollará de 15 a 21 horas.

Este domingo, el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón del parque San Martín será escenario de un encuentro cultural dedicado a las coplas y la tradición, con la elección de la Reina de la Copla 2025. La actividad, organizada por la Asociación Civil UNAY, será abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

La sexta edición del evento, bajo la dirección de Luisa Camino, contará con la participación de copleras de todas las edades. La jornada se desarrollará de 15 a 21 horas y permitirá la inscripción de las participantes directamente en el anfiteatro el mismo día del certamen.

La elección se dividirá en tres categorías: niñas, de 5 a 15 años; jóvenes, de 15 a 29; y adultas, sin límite de edad. Cada categoría tendrá su propia representante, destacando el talento y la fuerza interpretativa de las participantes.

Un jurado especializado será el encargado de coronar a las nuevas “Ñustas”, quienes representarán a sus pagos en festivales y encuentros a nivel local, regional y nacional. Esta iniciativa busca reconocer y difundir el valor cultural de la copla como expresión popular

