El anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón se prepara para la elección de ‘La ÑUSTA 2025’

Este domingo, el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón del parque San Martín será escenario de un encuentro cultural dedicado a las coplas y la tradición, con la elección de la Reina de la Copla 2025. La actividad, organizada por la Asociación Civil UNAY, será abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

La sexta edición del evento, bajo la dirección de Luisa Camino, contará con la participación de copleras de todas las edades. La jornada se desarrollará de 15 a 21 horas y permitirá la inscripción de las participantes directamente en el anfiteatro el mismo día del certamen.

La elección se dividirá en tres categorías: niñas, de 5 a 15 años; jóvenes, de 15 a 29; y adultas, sin límite de edad. Cada categoría tendrá su propia representante, destacando el talento y la fuerza interpretativa de las participantes.

Un jurado especializado será el encargado de coronar a las nuevas “Ñustas”, quienes representarán a sus pagos en festivales y encuentros a nivel local, regional y nacional. Esta iniciativa busca reconocer y difundir el valor cultural de la copla como expresión popular