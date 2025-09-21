Alerta amarilla por viento Zonda en Salta este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda en varias zonas de Salta, que se extenderá este domingo entre las 12 y las 18 horas. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Las regiones afectadas incluyen la Cordillera de los Andes, la Puna de San Carlos y Cafayate, la Puna de Cachi y la Poma, la Puna de Molinos, así como los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, la Caldera, la Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h.

El fenómeno puede provocar una disminución significativa de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura, acompañado de niveles muy bajos de humedad relativa. Estas condiciones incrementan el riesgo de incendios y pueden afectar especialmente a personas con problemas respiratorios.

El SMN recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento, asegurar elementos sueltos y tomar precauciones al conducir, debido a la posible reducción de visibilidad.