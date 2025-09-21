 imagen

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Alerta amarilla por viento Zonda en Salta este domingo

Este fenómeno puede provocar una disminución significativa de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura.

Salta Hoy

21 / 09 / 2025

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda en varias zonas de Salta, que se extenderá este domingo entre las 12 y las 18 horas. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Las regiones afectadas incluyen la Cordillera de los Andes, la Puna de San Carlos y Cafayate, la Puna de Cachi y la Poma, la Puna de Molinos, así como los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, la Caldera, la Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h.

El fenómeno puede provocar una disminución significativa de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura, acompañado de niveles muy bajos de humedad relativa. Estas condiciones incrementan el riesgo de incendios y pueden afectar especialmente a personas con problemas respiratorios.

El SMN recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento, asegurar elementos sueltos y tomar precauciones al conducir, debido a la posible reducción de visibilidad.

