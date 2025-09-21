Javier Milei viaja a Nueva York para reunirse con Trump

El presidente Javier Milei viaja hacia Nueva York con una agenda centrada en conseguir respaldo económico para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, estimados en unos US$ 8.500 millones. En ese marco, el jefe de Estado mantendrá el martes por la mañana una reunión bilateral con Donald Trump, en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

Según fuentes oficiales, Milei llega a Estados Unidos con negociaciones “muy avanzadas” con el Tesoro norteamericano. El objetivo es lograr un préstamo que permita cubrir los compromisos de enero (US$ 4.000 millones) y julio (US$ 4.500 millones) de 2026. La reunión con Trump, aunque no se realizará en la Casa Blanca, es vista como un espaldarazo político clave en medio de la tensión cambiaria, el alza del riesgo país y la venta de reservas por parte del Banco Central para contener el dólar.

La agenda del mandatario en Nueva York incluye, además, encuentros con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien le entregará el premio Global Citizen Award del Atlantic Council. Milei también participará del Debate General de la ONU y tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y líderes de la comunidad judía internacional.

El encuentro con Trump está pautado para las 11.45 hora local, luego del discurso del republicano ante la Asamblea, previsto para las 9.45. Milei estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el secretario de Comunicación y Medios Manuel Adorni