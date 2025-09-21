 imagen

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Javier Milei viaja a Nueva York para reunirse con Trump

El mandatario argentino busca respaldo financiero para pagar la deuda de 2026.

21 / 09 / 2025

 

El presidente Javier Milei viaja hacia Nueva York con una agenda centrada en conseguir respaldo económico para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, estimados en unos US$ 8.500 millones. En ese marco, el jefe de Estado mantendrá el martes por la mañana una reunión bilateral con Donald Trump, en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

Según fuentes oficiales, Milei llega a Estados Unidos con negociaciones “muy avanzadas” con el Tesoro norteamericano. El objetivo es lograr un préstamo que permita cubrir los compromisos de enero (US$ 4.000 millones) y julio (US$ 4.500 millones) de 2026. La reunión con Trump, aunque no se realizará en la Casa Blanca, es vista como un espaldarazo político clave en medio de la tensión cambiaria, el alza del riesgo país y la venta de reservas por parte del Banco Central para contener el dólar.

La agenda del mandatario en Nueva York incluye, además, encuentros con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien le entregará el premio Global Citizen Award del Atlantic Council. Milei también participará del Debate General de la ONU y tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y líderes de la comunidad judía internacional.

El encuentro con Trump está pautado para las 11.45 hora local, luego del discurso del republicano ante la Asamblea, previsto para las 9.45. Milei estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el secretario de Comunicación y Medios Manuel Adorni

