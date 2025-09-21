 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:31 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Se duplica la morosidad de las familias en créditos y tarjetas en un año

En julio el segmento de préstamos familiares llegó a 5,7%.

Argentina

21 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Julio cerró con un fuerte deterioro en el endeudamiento de los hogares argentinos. Según el último informe del Banco Central (BCRA), la morosidad en los créditos al sector privado trepó a 3,2%, impulsada por los atrasos de las familias. En el segmento de préstamos familiares la irregularidad llegó a 5,7%, prácticamente el doble del nivel registrado en el mismo mes del año pasado, mientras que en el sector empresarial se mantiene estable en torno al 1,2%.

El deterioro se siente con mayor fuerza en los préstamos personales y líneas de consumo. Allí la mora subió a 7,3% frente al 3,9% de julio de 2024. En tarjetas de crédito, los atrasos alcanzaron 5,3%, cuando un año antes eran de 1,9%. Según los analistas, la inflación, las paritarias por debajo del costo de vida y la pérdida de ingresos empujaron a las familias a endeudarse para cubrir gastos básicos, lo que elevó su nivel de incumplimiento.

Las líneas con garantía real mantienen un comportamiento más estable. En préstamos hipotecarios la mora se ubicó en 0,9%, con un leve descenso interanual, mientras que los prendarios llegaron a 3,9%, con un aumento marginal. La existencia de garantías ayuda a reducir el riesgo de impago en estos segmentos.

El BCRA también señala que la suba de tasas de interés registrada entre julio y septiembre encareció la refinanciación de deudas y afectó especialmente a los hogares con créditos personales y de consumo. En paralelo, las empresas ajustaron su actividad y el crédito comercial mostró un retroceso de 1,6% real.

En lo que va del año, la mora en préstamos personales acumuló una suba de cuatro puntos y en tarjetas de crédito de 3,4 puntos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO