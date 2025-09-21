Potencia 2025 superó los 220 mil visitantes en dos días

Con más de 220 mil visitantes en dos días, la feria Potencia 2025 se consolidó como uno de los principales espacios para emprendedores y productores locales. El gobernador Gustavo Sáenz, recorrió el predio, dialogó con los expositores y subrayó la importancia del evento para la economía provincial.

Durante su visita, Sáenz felicitó a los emprendedores por su “fuerza y dedicación” y recordó el origen de la feria, impulsada para fortalecer la producción local y abrir nuevos canales de comercialización. Además, se reunió con representantes de Livingroom, a quienes definió como “el corazón de esta feria”, y valoró el trabajo del equipo organizador del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

La feria, que se presenta como un espacio para toda la familia, combinó stands productivos con propuestas gastronómicas, shows en vivo —como los de Karvankas y La 387— y actividades infantiles, consolidando su carácter cultural y recreativo.

Los emprendedores destacaron la oportunidad que representa Potencia. Desde Cafayate, Creaciones Vais agradeció al gobernador “por darnos esta posibilidad”, mientras que Mauricio Maximiliano Choque, de Cachi, señaló que es “una gran oportunidad para exhibir nuestros productos y mantener vivas las costumbres de nuestros ancestros”. Eduardo López, productor apícola, definió la feria como “una vidriera impresionante” para su emprendimiento familiar.