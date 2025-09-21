 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Potencia 2025 superó los 220 mil visitantes en dos días

El gobernador Gustavo Sáenz, recorrió el predio y dialogó con los expositores.

Salta Hoy

21 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con más de 220 mil visitantes en dos días, la feria Potencia 2025 se consolidó como uno de los principales espacios para emprendedores y productores locales. El gobernador Gustavo Sáenz, recorrió el predio, dialogó con los expositores y subrayó la importancia del evento para la economía provincial.

Durante su visita, Sáenz felicitó a los emprendedores por su “fuerza y dedicación” y recordó el origen de la feria, impulsada para fortalecer la producción local y abrir nuevos canales de comercialización. Además, se reunió con representantes de Livingroom, a quienes definió como “el corazón de esta feria”, y valoró el trabajo del equipo organizador del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

La feria, que se presenta como un espacio para toda la familia, combinó stands productivos con propuestas gastronómicas, shows en vivo —como los de Karvankas y La 387— y actividades infantiles, consolidando su carácter cultural y recreativo.

Los emprendedores destacaron la oportunidad que representa Potencia. Desde Cafayate, Creaciones Vais agradeció al gobernador “por darnos esta posibilidad”, mientras que Mauricio Maximiliano Choque, de Cachi, señaló que es “una gran oportunidad para exhibir nuestros productos y mantener vivas las costumbres de nuestros ancestros”. Eduardo López, productor apícola, definió la feria como “una vidriera impresionante” para su emprendimiento familiar.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO