Más de 9 mil vehículos fueron controlados el fin de semana

La Subsecretaría de Seguridad Vial llevó a cabo un operativo durante el fin de semana en puntos estratégicos de toda la provincia.

Se fiscalizaron 9.564 vehículos y sancionaron a 998 infractores.

La mayoría de las infracciones fueron por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.

Se realizaron 6.322 test de alcoholemia. 152 conductores dieron positivo y fueron multados como lo indica la ley.