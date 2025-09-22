Más de 9 mil vehículos fueron controlados el fin de semana
152 conductores dieron alcoholemia positiva.
22 / 09 / 2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial llevó a cabo un operativo durante el fin de semana en puntos estratégicos de toda la provincia.
Se fiscalizaron 9.564 vehículos y sancionaron a 998 infractores.
La mayoría de las infracciones fueron por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.
Se realizaron 6.322 test de alcoholemia. 152 conductores dieron positivo y fueron multados como lo indica la ley.