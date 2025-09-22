Cornejo: “La investigación por los votantes truchos ahora debe hacerse en todo el país”

 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cornejo: “La investigación por los votantes truchos ahora debe hacerse en todo el país”

“Es muy preocupante que sigan ocurriendo estos fraudes electorales”, dijo por Radio Salta, la Directora Nacional de Vigilancia y Control de Frontera, Virginia Cornejo, al tiempo que recordó que una denuncia en este sentido fue presentada por ella misma hace dos años.

Salta Hoy

22 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Cabe recordar que Cornejo hizo una nueva presentación ante el fiscal federal Ricardo Toranzos con los listados con nombres y apellidos de las personas denunciadas.

Vecinos de Los Toldos denunciaron que en las primarias del 6 de octubre de 2013 habían sufragado en las mesas de esa localidad fronteriza cerca de 1.100 electores, de los que alrededor de 300 (el 27%) habían cruzado desde Bolivia para votar con residencias falseadas. La Justicia, otra vez, ausente.

“Ahora es necesario que esta investigación se haga en todo el país”, remarcó Cornejo en los micrófonos de esta emisora.

Diario El Tribuno expuso en los últimos 14 años las denuncias con las que vecinos de Salvador Mazza, Aguas Blancas, Los Toldos y otros municipios fronterizos insistieron con los votantes truchos. 

“Ya tenemos la punta del hilo para saber de donde proviene el fraude”, remarcó Cornejo mencionando además que la presente investigación tiene el apoyo de la Policía de Salta y del Gobierno Nacional.

 

