Cornejo: “La investigación por los votantes truchos ahora debe hacerse en todo el país”

Cabe recordar que Cornejo hizo una nueva presentación ante el fiscal federal Ricardo Toranzos con los listados con nombres y apellidos de las personas denunciadas.

Vecinos de Los Toldos denunciaron que en las primarias del 6 de octubre de 2013 habían sufragado en las mesas de esa localidad fronteriza cerca de 1.100 electores, de los que alrededor de 300 (el 27%) habían cruzado desde Bolivia para votar con residencias falseadas. La Justicia, otra vez, ausente.

“Ahora es necesario que esta investigación se haga en todo el país”, remarcó Cornejo en los micrófonos de esta emisora.

Diario El Tribuno expuso en los últimos 14 años las denuncias con las que vecinos de Salvador Mazza, Aguas Blancas, Los Toldos y otros municipios fronterizos insistieron con los votantes truchos.

“Ya tenemos la punta del hilo para saber de donde proviene el fraude”, remarcó Cornejo mencionando además que la presente investigación tiene el apoyo de la Policía de Salta y del Gobierno Nacional.