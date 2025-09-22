Fin de semana trágico: Se registraron dos accidentes fatales en la Ruta Nacional 68
El primer siniestro vial ocurrió el viernes por la tarde en el paraje Osma.
Un colectivo de larga distancia chocó contra un automóvil, resultando en la muerte de un joven de 25 años.
El segundo accidente tuvo lugar el sábado en Cafayate. Un vehículo colisionó con una bicicleta, causando la muerte del ciclista de 40 años.
En septiembre, ya son cinco las víctimas fatales y 85 desde el inicio del año.