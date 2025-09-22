Confusión y violencia tras un accidente en la Ruta provincial 26

 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Confusión y violencia tras un accidente en la Ruta provincial 26

El sábado cerca de las 21:00, un roce entre una camioneta y una motocicleta ocurrió cerca del barrio Las Tunas, zona sudeste de la capital.

Salta Hoy

22 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un hombre de 76 años conducía una Ford F100 y giró para ingresar al barrio. 

Durante la maniobra, rozó un ciclomotor que llevaba a un joven de 31 años y a una mujer de 28.

Ambos cayeron de la moto. 

La mujer fue trasladada al centro de salud, y luego al Hospital Papa Francisco, con lesiones que no revistieron gravedad. 

Sin embargo, el motociclista reaccionó violentamente. 

Causó daños en la camioneta y golpeó salvajemente al conductor, quien quedó inconsciente y fue llevado al hospital San Bernardo, donde más tarde recibió el alta. 

El hombre quedó con el rostro totalmente hinchado y lastimado.

Al agresor le realizaron identificación simple, en principio quedó demorado hasta que recuperó la libertad por orden de la fiscalía que entiende en la causa.

Cabe mencionar que le realizaron test de alcoholemia tanto al conductor de la camioneta como de la motocicleta y dio negativo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO