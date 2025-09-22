Confusión y violencia tras un accidente en la Ruta provincial 26

Un hombre de 76 años conducía una Ford F100 y giró para ingresar al barrio.

Durante la maniobra, rozó un ciclomotor que llevaba a un joven de 31 años y a una mujer de 28.

Ambos cayeron de la moto.

La mujer fue trasladada al centro de salud, y luego al Hospital Papa Francisco, con lesiones que no revistieron gravedad.

Sin embargo, el motociclista reaccionó violentamente.

Causó daños en la camioneta y golpeó salvajemente al conductor, quien quedó inconsciente y fue llevado al hospital San Bernardo, donde más tarde recibió el alta.

El hombre quedó con el rostro totalmente hinchado y lastimado.

Al agresor le realizaron identificación simple, en principio quedó demorado hasta que recuperó la libertad por orden de la fiscalía que entiende en la causa.

Cabe mencionar que le realizaron test de alcoholemia tanto al conductor de la camioneta como de la motocicleta y dio negativo.