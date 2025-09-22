La Silleta cumple 136 años y lo celebra con un gran festival

El encuentro musical será hoy desde las 19:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada, según comentó por Radio Salta, Lino Yonar, intendente de Campo Quijano.

Por otro lado, Yonar hizo referencia a la situación económica de Quijano: “Tenemos equilibrio fiscal y por suerte no pedimos anticipos de coparticipación, a comparación de otras comunas”, indicó.

Además comentó que con este panorama se va proyectando lentamente el futuro del pueblo.

”Debemos ser cautos y cuidadosos con el uso del dinero: las proyecciones se realizan a 30 días porque no sabemos qué número nos llegará la coparticipación”, expresó.