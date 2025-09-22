Conductor ebrio provoca choque frontal en la Ruta Provincial 5

El choque ocurrió hoy a las 3:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 15, en la zona de Pichanal.

Los pedidos de auxilio al 911 surgieron por el choque de frente de una camioneta Toyota Hilux y un automóvil.

Cuando llegó la policía, el conductor de la camioneta dijo que había sido impactado por un auto que se cruzó de carril.

El test de alcoholemia para el conductor de la camioneta dio negativo, pero fue positivo para el conductor del automóvil.

“Por los efectos del alcohol, la hipótesis es que el conductor del auto se durmió e impacta frontalmente con la Hilux”, explicó a Radio Salta una fuente informativa.

La mujer que viajaba en la camioneta en el asiento del acompañante tuvo que ser trasladada al hospital zonal, con heridas que no revisten gravedad.