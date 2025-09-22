“El espaldarazo de EEUU al gobierno de Milei trajo una gran tranquilidad a los mercados”

El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de “hacer todo lo que sea necesario” para apoyar a la Argentina tiene una “enorme” significación económica, según señalaron en la Casa Rosada, en momentos en que el Gobierno intenta frenar la pérdida de dólares en el mercado de cambios.

Dapena, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta, destacó esta noticia como la más importante de la jornada de hoy.

Dapena remarcó que “aquí el problema es político, no económico” y que todas las medidas que se toman por estos días tienen un fin electoralista con vistas a octubre.

A la comunidad le sugirió no tomar créditos y esperar a que bajen los intereses.