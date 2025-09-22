Estafas millonarias: Condenan a tres hombres por estafas en el caso Saulo Capital SRL
En una audiencia de juicio abreviado, fueron condenados a más de 10 años de prisión tres hombres por 520 estafas y asociación ilícita.
Salta Hoy
22 / 09 / 2025
El juez Pablo Farah dirigió el proceso en la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.
Los imputados Marcelo Alfredo Morales, Nelson Javier Cabana y Nelson Rogelio Ramos, admitieron los hechos.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y el abogado querellante Facundo Burgos prestaron su consentimiento tras el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados.
Morales fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión. Cabana y Ramos recibirán diez años y cinco meses.
En tanto, Sabrina Florencia Resina recibió tres años de prisión en ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta.
La investigación reveló que Saulo Capital SRL operaba sin autorización y captó víctimas por más de $188 millones y 2,3 millones de dólares.