Estafas millonarias: Condenan a tres hombres por estafas en el caso Saulo Capital SRL

El juez Pablo Farah dirigió el proceso en la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.

Los imputados Marcelo Alfredo Morales, Nelson Javier Cabana y Nelson Rogelio Ramos, admitieron los hechos.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y el abogado querellante Facundo Burgos prestaron su consentimiento tras el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados.

Morales fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión. Cabana y Ramos recibirán diez años y cinco meses.

En tanto, Sabrina Florencia Resina recibió tres años de prisión en ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta.

La investigación reveló que Saulo Capital SRL operaba sin autorización y captó víctimas por más de $188 millones y 2,3 millones de dólares.



