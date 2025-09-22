Éxito rotundo en la Feria Potencia 2025
La exposición atrajo a más de 420 mil visitantes en tres días.
22 / 09 / 2025
Este evento se realizó desde el viernes y hasta el domingo en el Centro de Convenciones de Limache.
Más de 1.100 emprendedores de la región exhibieron sus productos.
La feria ofreció más de 120 food trucks y espectáculos musicales en vivo.
La entrada fue gratuita y el estacionamiento benefició a la Fundación HOPE.
El clima primaveral favoreció la participación de familias que celebraron la creatividad local.