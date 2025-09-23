 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Intento de femicidio y suicidio en Barrio Hernando de Lerma

La mujer de 36 años se encuentra internada y fuera de peligro en el Hospital San Bernardo. Fue intervenida quirúrgicamente por una herida en el abdomen.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La mujer fue trasladada anoche desde Virgilio Tedín al 300, donde sufrió un ataque con arma blanca por parte de su pareja, un hombre de 67 años. 

Según los informes, la discusión entre ambos escaló y, tras los gritos de auxilio de la víctima, los vecinos alertaron a la policía alrededor de las 21:00. 

Al ingresar a la vivienda, que era el domicilio de él, los uniformados encontraron el cuerpo del agresor suspendido en el interior.

Aunque no se conocen los motivos del incidente, se confirmó que la mujer era pareja del fallecido, según informó el Ministerio Público Fiscal. 

La unidad especializada en femicidio y la unidad de graves atentados contra las personas están investigando el caso. 

Se espera que la mujer pueda declarar una vez que sea dada de alta.

 

AM840

FM96.9

