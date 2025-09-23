Intento de femicidio y suicidio en Barrio Hernando de Lerma

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La mujer fue trasladada anoche desde Virgilio Tedín al 300, donde sufrió un ataque con arma blanca por parte de su pareja, un hombre de 67 años.

Según los informes, la discusión entre ambos escaló y, tras los gritos de auxilio de la víctima, los vecinos alertaron a la policía alrededor de las 21:00.

Al ingresar a la vivienda, que era el domicilio de él, los uniformados encontraron el cuerpo del agresor suspendido en el interior.

Aunque no se conocen los motivos del incidente, se confirmó que la mujer era pareja del fallecido, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La unidad especializada en femicidio y la unidad de graves atentados contra las personas están investigando el caso.

Se espera que la mujer pueda declarar una vez que sea dada de alta.