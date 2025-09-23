 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Buscan crear en Salta un Régimen de Transparencia Fiscal

Se trata de un proyecto firmado por el diputado provincial José Gauffín.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Diputados buscan que en todas las facturas, tickets se detallen el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los impuestos provinciales y municipales que inciden en los precios.

“Esta idea está funcionando muy bien en Brasil”, dijo Gauffín.

Agregó que en Brasil la idea es impulsada por una fundación llamada Lógica.

Gauffín recordó que en Argentina ya se discrimina la información en los tickets a nivel nacional.

"Ahora se busca llegar a la discriminación para ver los impuestos y tasas provinciales y municipales", manifestó el legislador.

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

