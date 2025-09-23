Buscan crear en Salta un Régimen de Transparencia Fiscal

Diputados buscan que en todas las facturas, tickets se detallen el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los impuestos provinciales y municipales que inciden en los precios.

“Esta idea está funcionando muy bien en Brasil”, dijo Gauffín.

Agregó que en Brasil la idea es impulsada por una fundación llamada Lógica.

Gauffín recordó que en Argentina ya se discrimina la información en los tickets a nivel nacional.

"Ahora se busca llegar a la discriminación para ver los impuestos y tasas provinciales y municipales", manifestó el legislador.