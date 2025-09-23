Víctor Notarfrancesco, director del documental, indicó por Radio Salta que se eligió esta fecha en coincidencia con la 24° Reunión Nacional de Educación en Física que se realiza en Salta.

“La proyección de esta tarde contará con la presencia de parte del equipo realizador y con cerca de 100 profesores de física de todo el país que participan de la Reunión Anual”, dijo.

"El profe Córdoba nos dejó muy prematuramente en 2019 pero nos regaló dejó un mensaje muy potente al hacer pensar y reir a sus alumnos", indicó Notarfrancesco.

Y recordó que el Taller Gratuito de Física de la Unsa -que inició el carismático docente- sigue en pie gracias al trabajo de sus discípulos.

“Es incalculable la herencia de Daniel porque puso en el mapa argentino a Salta logrando el el 25 por ciento de los ingresantes de Balseiro, sean salteños”, dijo.

El director agregó que “el profe tenía claro que a veces los chicos van a clases tristes o desmotivados y él siempre decía que la misión del docente es instalar las ganas en el estudiantes, que vale la pena esforzarse”.

Finalmente mencionó que el documental será presentado en el Instituto Balseiro y en todas las escuelas de Salta y el país que así lo requiera.

“Queremos que el mensaje de Daniel llegue a todos”

La presentación de “La Especie Traidora” será hoy a las 19 hs en la Usina Cultural con entrada libre y gratuita.