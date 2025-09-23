Salta se encuentra entre las 5 provincias con más femicidios en el país

“En lo que va del año hay un registro de 13 muerte de mujeres de las cuales 5 están caratulados por la justicia como femicidios”, indicó la funcionaria.

Pérez Declercq explicó que según los registros, el rango etario de las mujeres muertas por femicidio se ubican entre los 30 y los 50 años, la mayoría tenían hijos y el femicidio ocurrió en el hogar familiar en manos de su pareja.

“Gracias a la Educación Sexual, las denuncias por abusos aumentaron en Salta exponencialmente, casi un 100 por ciento”, dijo la funcionaria.

Al ser consultada sobre el abordaje de los medios de comunicación sobre la temática de violencia de género o de suicidios, la especialista indicó que “la prensa no debe quedarse ni comunicar los datos morbosos como mostrar la bolsa o la sangre”.

“Los medios deben ayudar a pensar a la comunidad que estos no son problemas individuales, sino algo social” manifestó Pérez Declerc.