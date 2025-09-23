 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta se encuentra entre las 5 provincias con más femicidios en el país

Asi lo dijo por Radio Salta, Ana Pérez Declercq, presidente del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“En lo que va del año hay un registro de 13 muerte de mujeres de las cuales 5 están caratulados por la justicia como femicidios”, indicó la funcionaria.

Pérez Declercq explicó que según los registros, el rango etario de las mujeres muertas por femicidio se ubican entre los 30 y los 50 años, la mayoría tenían hijos y el femicidio ocurrió en el hogar familiar en manos de su pareja.

“Gracias a la Educación Sexual, las denuncias por abusos aumentaron en Salta exponencialmente, casi un 100 por ciento”, dijo la funcionaria.

Al ser consultada sobre el abordaje de los medios de comunicación sobre la temática de violencia de género o de suicidios, la especialista indicó que “la prensa no debe quedarse ni comunicar los datos morbosos como mostrar la bolsa o la sangre”.

“Los medios deben ayudar a pensar a la comunidad que estos no son problemas individuales, sino algo social” manifestó Pérez Declerc.  

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

