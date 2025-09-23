 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Justicia por mano propia en Joaquín V. González

El dueño de una moto golpea a rebencazos a un supuesto ladrón, y éste lo denunció por agresión y amenazas.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un inusual incidente de justicia por mano propia trascendió este lunes en horas de la tarde en esa localidad del departamento Anta. 

Un hombre de 37 años sorprendió a un joven de 19, a quien creyó intentando robar su motocicleta. 

Según los informes, el dueño de la moto golpeó al ladrón con un rebenque y lo maniató con cinta, dejando la escena registrada en video. 

Sin embargo, el ladrón ahora presentó una denuncia por lesiones y amenazas, alegando que el propietario le dijo que lo iba a matar durante la agresión. 

El joven adujo que había llegado a la casa para ofrecer productos en venta, pero el malentendido desencadenó el violento encuentro. 

La policía investiga la participación de un posible cómplice que ayudó a inmovilizar al ladrón y grabar el incidente. 

Ambos hombres deberán declarar ante la justicia mientras se esclarecen los hechos.

 

AM840

FM96.9

