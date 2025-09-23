Justicia por mano propia en Joaquín V. González

Un inusual incidente de justicia por mano propia trascendió este lunes en horas de la tarde en esa localidad del departamento Anta.

Un hombre de 37 años sorprendió a un joven de 19, a quien creyó intentando robar su motocicleta.

Según los informes, el dueño de la moto golpeó al ladrón con un rebenque y lo maniató con cinta, dejando la escena registrada en video.

Sin embargo, el ladrón ahora presentó una denuncia por lesiones y amenazas, alegando que el propietario le dijo que lo iba a matar durante la agresión.

El joven adujo que había llegado a la casa para ofrecer productos en venta, pero el malentendido desencadenó el violento encuentro.

La policía investiga la participación de un posible cómplice que ayudó a inmovilizar al ladrón y grabar el incidente.

Ambos hombres deberán declarar ante la justicia mientras se esclarecen los hechos.